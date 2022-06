Voor vrijwel alle vliegtuigpassagiers die zaterdag strandden ergens in Europa geldt dat ze deze zondag óf inmiddels op hun bestemming zijn óf dat ze zijn omgeboekt naar een andere vlucht. Dat laatste betekent dat ze op een later moment alsnog kunnen vliegen naar de plek waar zij zaterdag naartoe op reis waren. Dat meldt de KLM in een verklaring.