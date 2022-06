De ANWB verwacht een drukke avondspits vanwege het Pinksteren. De meeste files worden verwacht op wegen naar de Veluwe, rond Arnhem en Nijmegen en in Noord-Brabant. Waarschijnlijk is het vrijdagmiddag al drukker dan normaal op de weg door vakantiegangers. De ANWB verwacht dat de meeste files rond 19.00 uur zijn opgelost. In 2019, voor corona, stond er aan de vooravond van Pinkster 900 kilometer file.