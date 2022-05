Maatregelen tegen droogte blijven nodig ondanks regen

De soms pittige regenbuien van de afgelopen dagen hebben enigszins geholpen tegen de droogte waar Nederland dit voorjaar mee te maken heeft. Het landelijke gemiddelde neerslagtekort is wat afgenomen, maar in het zuidoosten van het land viel minder regen dan elders en dat is daar goed te merken. Vooral in het zuiden blijft de grondwaterstand laag. Het neerslagtekort ligt nu landelijk gezien net onder dat van de 5 procent droogste jaren, staat dinsdag in de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Watermanagement (LCW).