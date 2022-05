Meditatie: Woning maken

Laat Christus de Zijnen alleen achter, laat Hij ze aan hun lot over op deze aarde in de tijd tussen Zijn hemelvaart en Zijn wederkomst? Nee! Hij zal tot Zijn Vader bidden, en Die zal hun een andere Trooster geven. Een Trooster Die bij hen zal blijven in der eeuwigheid en in hen zal zijn (vs. 16-17). Ook zal Hij hen „geen wezen laten.” Zijn hemelvaart betekent geen definitieve scheiding tussen Hem en de Zijnen. Waaruit blijkt dat dan? „Ik kom weder tot u” (vs. 18).