Meditatie: Dit is de rust

Jesaja tekent ons in hoofdstuk 28:7-15 een weerzinwekkend tafereel. Het beeld ziet er zó afschuwelijk uit: de geestelijke leiders gaan zich op een van Israëls feesten volledig te buiten aan de drank. Priesters en profeten zwalken en dwalen op de straten (28:7). In ronde woorden: ze zijn ladderzat en stomdronken. We doen er goed aan hier geen verhullende woorden te spreken. Zij die het volk voor moeten gaan in godsvrucht, spugen de tafels onder (28:8); het is werkelijk niet te geloven.