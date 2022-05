In de Noord-Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein heeft de christendemocratische CDU, die daar al regeert, de parlementsverkiezingen gewonnen. De partij, die tot vorig jaar in de nationale regering zat, behaalde een forse winst. Het is het eerste succes van de CDU sinds de landelijke verkiezingsnederlaag vorig jaar. De sociaaldemocratische SPD ging er toen met de zege vandoor.