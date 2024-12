WSJ: Zuckerbergs Meta doneert 1 miljoen aan inhuldiging Trump

De Republikeinen wonnen in de afgelopen Amerikaanse verkiezingen zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Sommige Republikeinen riepen op tot nieuwe regulering van technologie, wat volgens The Wall Street Journal voor een nieuwe houding tegenover Trump van leidinggevenden zoals Zuckerberg zorgde. Zowel Meta als Zuckerberg doneerden in 2017 en 2021 niet aan de fondsen voor de inhuldigingen van Trump en Biden.