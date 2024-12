„Dit is een belangrijke stap voor de implementatie van een blijvend halt aan vijandelijkheden en het legt de basis voor verdere vooruitgang”, zei de leider van Centcom, Erik Kurilla, in een verklaring. Volgens die verklaring was Kurilla aanwezig tijdens de terugtrekking van de Israëlische troepen in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger had eerder gezegd dat zijn 7e brigade haar missie in Khiam, in Zuid-Libanon had afgerond. De troepen zijn vervangen door het Libanese leger.

Sinds eind november geldt een staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah. Sindsdien beschuldigen beide partijen elkaar ervan het bestand te schenden. Onderdeel van de afspraken is dat zowel Israëlische troepen als strijdkrachten van Hezbollah zich terugtrekken uit het zuiden van Libanon.