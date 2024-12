Algemene Vergadering VN eist onmiddellijk bestand in Gazastrook

Buitenland

Een duidelijke meerderheid in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties roept op tot een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren in de Gazastrook. Van de 193 lidstaten schaarden zich 158 achter de tekst. Waarnemers spreken over een symbolisch gebaar nadat de Verenigde Staten onlangs in de belangrijke VN-Veiligheidsraad hun veto hadden uitgesproken over een vergelijkbare oproep.