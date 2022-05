Ook op maandag is het druk op Schiphol. De luchthaven waarschuwt passagiers andermaal rekening te houden met veel langere wachtrijen dan normaal. Vooral maandagmorgen wordt piekdrukte verwacht. Ook de rest van de dag is het druk en staan reizigers langer in de rij. De problemen hebben grotendeels te maken met personeelstekorten op de luchthaven.