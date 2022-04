Het Pakistaanse parlement heeft een nieuwe premier gekozen, de 70-jarige Shehbaz Sharif van de Pakistaanse Moslim-Liga (PML-N). In het weekend kwam tijdens slepende politieke ruzies Sharifs voorganger, Imran Khan, met een motie van wantrouwen ten val. De 69-jarige Khan was in augustus 2018 premier geworden van het land van 227 miljoen inwoners.