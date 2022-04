In het hele land hebben zaterdag 809 molenaars hun molen een uur lang tegelijk laten draaien om het 50-jarig bestaan te vieren van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Ook 32 molens in het buitenland deden mee aan de actie. Er draaiden molens in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Hongarije, Kroatië, Zweden, Bulgarije en Nieuw-Zeeland.