Geweld in jeugdgevangenissen nam de laatste jaren toe

Jonge gevangenen gingen elkaar in 2020 ruim anderhalf keer zo vaak te lijf als in 2018. Ook andere vormen van agressie en geweld kwamen in die periode een stuk vaker voor in de Nederlandse jeugdgevangenissen. Dat blijkt uit cijfers die Argos heeft verkregen. Het gaat zowel om incidenten waarbij de jonge gevangenen zelf slachtoffer werden, als om gevallen van geweld tegen personeel. Medewerkers en de inspecties waarschuwen al langer voor de omstandigheden.