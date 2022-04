Oppositie haalt ook uit naar houding CDA in mondkapjesdebat

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben kritiek geuit op de opstelling van CDA-Kamerlid Joba van den Berg tijdens het debat met minister Hugo de Jonge. GroenLinks-leider Jesse Klaver verweet haar dat ze haar „mening al klaar” had over haar partijgenoot, nog voor het debat begon. Ook de PVV, FVD en DENK stelden kritische vragen aan Van den Berg. Samen met het CDA zullen ook de VVD, D66 en ChristenUnie de motie van wantrouwen tegen De Jonge niet steunen.