Forum voor Democratie hekelt ‘Barbertje-moet-hangen-debat’

Forum voor Democratie vindt dat de mondkapjesdeal met het bedrijf van Sywert van Lienden nodeloos veel aandacht krijgt in de Tweede Kamer. „Dit debat is een afleidingsmanoeuvre”, zei Pepijn van Houwelingen. Hij vindt dat de kern van het probleem is dat het kabinet dit soort bestellingen niet meer aanbesteedde, terwijl dat kort na de uitbraak van de coronacrisis gewoon weer gekund had. Het Kamerlid sprak van een „Barbertje-moet-hangendebat”.