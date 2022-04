Fouten maken in tijden van crisis is begrijpelijk, zegt ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker in het debat over de mondkapjesdeal. „Maar volhard er dan niet in”, zegt ze tegen voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Ze krijgt van de deal met Sywert van Lienden een „treurig beeld”, en vraagt zich af waarom de bewindsman niet eerder „zijn kaarten op tafel” wilde leggen.