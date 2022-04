Oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat Hugo de Jonge niet eerlijk genoeg is geweest over zijn rol in de beruchte mondkapjesdeal met mediapersoonlijkheid Sywert van Lienden. De bewindsman, indertijd minister van Volksgezondheid, moet met een goed verhaal komen over hoe dit is verlopen, vinden de partijen.