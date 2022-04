Ouders of verzorgers van een kind kunnen geen onvoorwaardelijk recht op toegang tot drinkwater ontlenen aan het Verdrag inzake de rechten van het Kind (IVRK) en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Dat stelt de rechtbank in Den Haag in een zaak die is aangespannen door Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).