Vijftien ouders hebben zich sinds maandag gemeld bij het landelijke ondersteuningsteam voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) maakte de komst van dat team vorige week bekend. Het Ondersteuningsteam (OT) is in het leven geroepen om ouders van wie door de overheid een kind uit huis is geplaatst, te helpen om hun zaak in kaart te brengen en vervolgstappen te bepalen.