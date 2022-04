De eerste Oekraïners zijn deze week ondergebracht bij gastgezinnen die zijn aangesloten bij Takecarebnb, zegt een woordvoerder van het Leger des Heils. Hoeveel vluchtelingen al een plek hebben gekregen en waar in het land kan hij niet zeggen. „Het is een geleidelijk proces, we zijn heel zorgvuldig met het delen van informatie.”