Het kabinet stelt voor om in overheidsgebouwen in de winter minder te stoken en in de zomer minder te koelen. Het advies is om thuis en op kantoor de kachel niet hoger te zetten dan 19 graden. Het kabinet doet dit voorstel met het oog op het klimaat en de afhankelijkheid van Russisch gas. Hoe kijken kantoormedewerkers naar deze maatregel?