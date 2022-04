Voor een dodelijk ongeluk op een bouwplaats in het Gelderse Ederveen, waarbij in juli 2020 een 5-jarige jongen om het leven kwam, heeft het Openbaar Ministerie een boete van 20.000 euro opgelegd aan de hoofdaannemer. De kleuter was met drie andere kinderen aan het spelen op het bouwterrein aan de Hoofdweg en viel van een stapel kalkzandsteenblokken.