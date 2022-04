In een woning aan de 2e Rosestraat in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag rond 03.40 uur brand uitgebroken. Twee bewoners raakten gewond, maar konden volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel. Omliggende panden zijn ontruimd, in totaal twintig mensen zijn geëvacueerd. Ze worden op straat opgevangen, zegt de woordvoerder.