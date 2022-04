Supermarktketens manifesteren zich steeds nadrukkelijker op de markt voor bezorging, schrijft Trouw. Alleen al deze week werd bekend dat franchiseketen Spar voor een aantal filialen maaltijdkoerier Deliveroo gaat inzetten voor het aan de deur brengen van de boodschappen. En dat Jumbo een belang neemt in flitsbezorgdienst Gorillas en dat in Frankrijk supermarktconcern Casino een deal heeft gesloten met bezorgreus Just Eat Takeaway.