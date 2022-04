Rutte: toeslagenschandaal kon oorzaak uithuisplaatsing zijn

Premier Mark Rutte blijft erbij dat de nietsontziende fraudejacht van de Belastingdienst niet de enige aanleiding kan zijn geweest voor het gedwongen uit huis plaatsen van kinderen in de getroffen gezinnen. Maar hij erkent dat de financiële ellende die is ontstaan door de opstelling van de overheid in die jaren wel een oorzaak kan zijn van andere problemen, waardoor de rechter zich genoodzaakt zag kinderen weg te halen bij hun ouders.