In sommige gebieden is het vanwege de stikstofproblemen mogelijk de komende jaren al nodig om dwingende maatregelen te nemen, zoals het onteigenen van boeren. Dat schrijft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in een brief over haar beleidsplannen voor de komende jaren. Voor die gebieden zijn mogelijk versneld maatregelen nodig tegen de neerslag van stikstof in de natuur.