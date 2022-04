Voor het doodschieten van een man op een camping in Hoogersmilde, heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag dertien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Abderrehim B. uit Leiden. De 37-jarige B. kende het slachtoffer, dat op de camping in Drenthe woonde, uit het criminele circuit. Ze waren lange tijd bevriend en handelden samen in drugs.