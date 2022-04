Deskundigen van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaan op het terrein van de voormalige fabriek van L’Orèal in Alphen aan den Rijn zoeken naar achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Nu er appartementen worden gebouwd op het voormalige fabrieksterrein moet eerst vastgesteld worden of er nog bommen en granaten in de grond zitten.