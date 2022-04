De historische Kazematten in Vlissingen, onderdeel van het Zeeuws maritiem muZEEum, gaan dit weekeinde niet open. De vestingwerken blijven gesloten, omdat bij inspecties is gebleken dat er scheuren in de muren zitten en dat de muren op sommige plekken bol staan. Er is geen gevaar voor de constructie, maar stenen kunnen wel loslaten, aldus waterschap Scheldestromen.