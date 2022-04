Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft donderdag vijf mensen geëerd die in februari de gijzeling hebben moeten doorstaan in de Apple Store op het Leidseplein. Het gaat om de man uit Bulgarije die door de gijzelnemer lange tijd onder schot werd gehouden en vier mensen die zich urenlang verborgen hielden in een kast. Zij hebben van Halsema een heldenspeld gekregen.