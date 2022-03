Griepprik van dit seizoen lijkt effectiever dan verwacht

De griepprik die voor het lopende griepseizoen werd ontwikkeld, lijkt volgens gezondheidsinstituut RIVM beter te werken dan verwacht. Aanvankelijk waren er wat zorgen over, want er was een zogenoemde ‘mismatch’ tussen de virussen waartegen de prik moest werken en de virussen die uiteindelijk de kop hebben opgestoken. Maar de effectiviteit varieert volgens voorlopige gegevens van 35 tot 36 procent voor de verschillende virustypes en dat is zo’n beetje vergelijkbaar met de doelmatigheid bij de afgelopen tien griepepidemieën.