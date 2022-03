„1 april, kikker in je bil. Die er niet meer uit wil.” Een populair ijsje dat uit de handel wordt gehaald of een paasbeeld dat in ons land is aangespoeld. De vraag is of we deze of soortgelijke 1 aprilgrappen veelvuldig voorbij zullen horen komen vrijdag (1 april). De traditionele 1 aprilgrap is aan het verwateren namelijk. Tenminste, dat is de indruk van etnoloog en hoogleraar Peter Jan Margry.