Het feit dat Nederlandse beleidsmakers nu goed geïnformeerd zijn over de oorlog in Oekraïne geeft hen „extra verantwoordelijkheid” in de keuzes die worden gemaakt over hulp aan het land, zegt de stichting Oekraïners in Nederland. De organisatie reageert op de toespraak die de Oekraïense president Volodimir Zelenski donderdag hield voor de Tweede Kamer.