In fuiken bij de Haringvlietsluizen zijn voor het eerst drie bultrugzalmen gevangen. Deze exotische vis komt met name in Scandinavië en bij Ierland en Schotland al veel meer voor en wordt daar weggevangen, omdat het dier mogelijk een bedreiging vormt voor de Atlantische zalm. In Nederland worden al jaren pogingen gedaan om de Atlantische zalm terug te krijgen in de grote rivieren.