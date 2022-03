Hoekstra: wapenleveranties helpen Oekraïne bij onderhandelingen

Dat Rusland en Oekraïne om de tafel zitten voor onderhandelingen betekent niet dat Nederland moet stoppen met wapens leveren. „Het is precies andersom. Hoe sterker op het slagveld, hoe sterker aan de onderhandelingstafel”, zei minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Daarom zal Nederland doorgaan met het leveren van wapentuig. Op details ging hij niet in, omdat minister van Defensie Kajsa Ollongren daar later nog op terugkomt.