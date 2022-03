De politie heeft een onderzoek ingesteld na de vondst van twee doden in een woning aan de Oosthavenzijde in Puttershoek dinsdagavond. De brandweer vond ze na een melding van een mogelijke brand. Volgens de politie is het onduidelijk of het gaat om een ongeval, een misdrijf of zelfdoding. „We sluiten niets uit”, aldus een woordvoerder.