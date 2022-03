Burgercoöperatie Land van Ons is nog steeds van plan de grond van de gemeente Zeewolde te kopen die in beeld was voor een omstreden megadatacenter van Facebook-moederbedrijf Meta. Ook nu duidelijk is geworden dat Meta de plannen in de ijskast zet wegens alle weerstand ertegen. „Dat aanbod hebben we eind vorig jaar gedaan en dat staat nog steeds”, laat Land van Ons weten.