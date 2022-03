Forum voor Democratie is donderdag niet aanwezig bij de videotoespraak van de Oekraïense president Volodimir Zelenski in de Tweede Kamer, meldt de partij op Twitter. FVD is het er niet mee eens dat een buitenlands staatshoofd in de Kamer het parlement toespreekt. De partij is ook niet bij het debat achteraf.