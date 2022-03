Beurzen flink omhoog na gesprekken tussen Rusland en Oekraïne

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met stevige winsten gesloten door optimisme vanwege de nieuwe onderhandelingsronde over de oorlog in Oekraïne. Op het Damrak lieten vooral betaalbedrijf Adyen en ING stevige koerswinsten zien. Bij de ontmoeting van de delegaties in Istanbul zou sprake zijn geweest van een „betekenisvolle en constructieve discussie”, liet de Russische onderhandelaar Vladimir Medinski na afloop weten. Volgens hem zullen de Oekraïense voorstellen worden voorgelegd aan de Russische president Vladimir Poetin.