ING gaat voor miljarden aandelen inkopen ondanks handelsonrust

Topman Steven van Rijswijk erkent dat de geopolitieke en macro-economische omstandigheden onzeker blijven. Maar hij gelooft ook dat er een kans is voor Europa om „gezamenlijk het concurrentievermogen en de veerkracht te vergroten”. ING zou daarbij een sleutelrol kunnen spelen, stipt hij aan.

Onder de streep hield de bank bijna 1,5 miljard euro over. Dat is zo’n 8 procent minder dan een jaar eerder, maar meer dan analisten in doorsnee hadden voorspeld. De rente-inkomsten namen licht af. ING haalde wel meer geld binnen met provisies en commissies. Dat zijn bijvoorbeeld kosten die de bank in rekening brengt voor het aanbieden van een product of dienst, zoals het openen van een rekening.

De Tilburgse bankenprofessor Harald Benink betoogde onlangs dat banken tijdelijk geen geld naar de aandeelhouders zouden moeten laten vloeien, via dividend en inkoop van eigen aandelen. Volgens hem was het gezien de turbulentie op de markten beter als banken een sterkere buffer hebben om onverwachte schokken op te vangen. Maar de Europese Centrale Bank (ECB) vond het niet nodig een tijdelijk verbod voor banken in te stellen.

Van Rijswijk onderstreept dat ING in het eerste kwartaal de inkomsten wel heeft opgevoerd, met dank aan groei met spaargeld en op de hypotheekmarkt. Maar de kosten liepen ook op, wat volgens de topman de impact van inflatie en de kosten voor het werven van nieuwe klanten weerspiegelt.