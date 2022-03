De Europese Commissie is akkoord met de overname van hogesnelheidstrein Thalys, bekend van de snelle trein tussen Amsterdam en Parijs, door de Franse spoorwegmaatschappij SNCF. Volgens Brussel leidt de stap, die onderdeel is van de plannen om Thalys samen te voegen met Eurostar, niet tot een verstoring van de concurrentie in de markt.