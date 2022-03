Het opschorten van plannen voor een datacenter in Zeewolde door het Amerikaanse techbedrijf Meta is het gevolg van „een opeenstapeling van verzet”, aldus Jaap Lodders van LTO Noord in een reactie. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde eerder dinsdag aan dat de „huidige omstandigheden” hebben geleid tot het stopzetten van de plannen.