De lokale partij Echt Voor Barendrecht (EVB), die bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen ruimschoots de meerderheid behaalde in de lokale gemeenteraad, is nog niet tot een akkoord gekomen met een andere partij om een college te vormen. Hoewel EVB geen andere partijen nodig heeft om een college te vormen, wil het toch met minimaal een andere fractie in het bestuur.