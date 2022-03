Geur van Huygens en kunstwerk uit Oranjezaal krijgen nieuw leven

Dat Constantijn Huygens (1596-1687) behalve secretaris van onder meer stadhouder Frederik Hendrik, dichter, musicus, architect en wetenschapper ook nog eens amateur-parfumeur was, weten misschien niet zoveel mensen. Maar hij heeft ruim 150 recepten nagelaten en een daarvan, dat hij zelf uitdacht om er zich zijn overleden moeder mee te herinneren, is nu weer gemaakt en volgende maand te ruiken op de plek waar hij zich vaak terugtrok, namelijk in Huygens’ Hofwijck in Voorburg.