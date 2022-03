Twee, drie weken duurt het maar. De Japanse kers in het Amsterdamse Bos staat in volle bloei. Niet voor niets wordt dit het Bloesempark genoemd, al is er 49, 50 weken per jaar geen bloesem te zien. Wanneer die er wel is, trekt hij veel bekijks. Via de Facebook- en Instagramaccounts van het Amsterdamse Bos is de stand van zaken te volgen.