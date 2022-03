Naar alle waarschijnlijkheid is de breuk tussen Kamerlid Nilüfer Gündoğan en de partij Volt na maandag definitief. Het bestuur beslist of zij nog lid mag blijven van de partij, nadat zij eerder al uit de Tweede Kamerfractie werd gezet. Dat het bestuur haar het lidmaatschap gaat ontnemen, staat al zo goed als vast. De intentie om haar te royeren deelde het bestuur eerder in een mail aan de leden van de partij.