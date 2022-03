Oekraïense en Nederlandse kinderen in gesprek in Madurodam

Ruim honderd Oekraïense en Nederlandse kinderen zijn zaterdag in Madurodam, met hulp van tolken, met elkaar in gesprek gegaan over oorlog, vrede, vluchten en de toekomst. Ook enkele Nederlands-Russische kinderen schoven aan om hun verhaal te delen op de kinderbijeenkomst, een initiatief van Tako Rietveld. Als zogenoemde Kindercorrespondent wil hij kinderen over de hele wereld hun verhaal laten vertellen tijdens nieuwsgebeurtenissen.