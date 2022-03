Na eenheid over Oekraïne, buigt verdeelde EU zich over gasprijs

De 27 EU-leiders zijn de tweede dag van hun top in Brussel begonnen. Die draait vooral om de vraag hoe ze de hoge energieprijzen omlaag kunnen krijgen. Anders dan de eenheid die over de Russische invasie van Oekraïne bestaat, zijn de regeringen verdeeld over de aanpak van de energieprijzen op de korte termijn. Ze zijn het wel eens dat ze zo snel mogelijk minder afhankelijk moeten worden van Russische olie en gas, onder meer door sneller van fossiele brandstoffen af te gaan, maar dat zal nog wat tijd in beslag nemen.