Boven-Hardinxveld is al ruim tien jaar in de greep van een moordzaak. In september 2012 doen twee vissers een lugubere vondst. Ze vinden een lichaam in hun netten in het Kanaal van Steenenhoek vlak bij het dorp. Het blijkt te gaan om Johan de Waal die eerder dat jaar op een raadselachtige manier verdwenen is.