Giro555 waarschuwt voor digitale oplichting

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 waarschuwen mensen die willen doneren voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne voor digitale oplichting. „Zo circuleert er op dit moment een valse e-mail, verstuurd met als afzender info@giro555.nl, met de oproep om spullen af te geven of een donatie te doen naar een rekeningnummer van BUNQ-bank”, twittert Giro555. De samenwerkende hulporganisaties benadrukken dat die mail niet van Giro555 afkomstig is.